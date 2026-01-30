A un mes del contundente triunfo en las urnas, este jueves asumieron las nuevas autoridades de UTHGRA Mar del Plata en un acto multitudinario que reflejó el amplio respaldo de los trabajadores y trabajadoras al rumbo del sindicato. La ceremonia se realizó en el segundo piso del Hotel UTHGRA Presidente Perón, que estuvo colmado por más de 600 hoteleros, gastronómicos e invitados especiales.



El acto fue encabezado por el secretario general reelecto, Pablo Santín, junto al secretario general de UTHGRA a nivel nacional, Luis Barrionuevo, y contó con una masiva presencia de trabajadores y trabajadoras de distintos establecimientos. Entre los asistentes se destacaron más de 160 delegados y delegadas, quienes brindaron un enérgico apoyo a la conducción local y nacional.



También participaron empresarios del sector, autoridades de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y el Emturyc, el empresario Florencio Aldrey Iglesias, representantes de los ministerios de Trabajo de Nación y Provincia, dirigentes de otros sindicatos y autoridades del Centro de Formación Laboral N° 405 y de la Escuela de Hotelería y Gastronomía de UTHGRA Mar del Plata, entre otros.



Al inicio del acto se proyectó un video institucional con imágenes de la historia de UTHGRA y de la trayectoria de Luis Barrionuevo, quien fue recibido con una ovación al ingresar al salón, acompañado por el secretario general adjunto de UTHGRA a nivel nacional, Crisanto Jayme, y el secretario de Capacitación y Formación Profesional, Argentino “Tito” Geneiro, Elisa Giménez, secretaria de Cultura, y Enrique Altier, secretario Administrativo, entre otros miembros de la conducción nacional.



La asunción se dio luego de la histórica elección del 29 de diciembre, en la que se registró en la semifinal un récord de más de 7.800 votos, que ratificó de manera contundente la gestión de Luis Barrionuevo a nivel nacional y de Pablo Santín a nivel local.



Durante el acto, cada uno de los integrantes de la nueva conducción recibió un diploma de responsabilidad y compromiso, acompañados por sus familias.



La nueva comisión ejecutiva quedó encabezada por Pablo Santín como secretario general reelecto, acompañado por Miguel Ángel Chávez como secretario general adjunto. La conducción se completa con Noelia Erede en la Secretaría de Asistencia Social, Julio Castro en la Secretaría Gremial, Gabriel Alejandro Andrada en la Secretaría Administrativa, Gerardo Iglesias en Cultura y Prensa, Juan Martín Portas en Finanzas, Héctor José Maldonado en Formación y Capacitación Profesional, Ángel Gustavo Soria en Organización y Carolina Villar en Actas y Afiliaciones.



En nombre de toda UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín hizo entrega de una placa de reconocimiento a Luis Barrionuevo, en agradecimiento por "su permanente compromiso y acompañamiento" a la gestión local.



Barrionuevo brindó un discurso encendido en el que destacó el trabajo realizado en los últimos años. “Felizmente hemos terminado un largo proceso de cuatro años a través de comicios transparentes. Ganamos en todo el país, y en Mar del Plata seguiremos trabajando estos cuatro años junto a Pablo Santín, la comisión directiva y este enorme cuerpo de delegados”, expresó.



Además, Barrionuevo le dijo a Santín: “Tenés un ejército trabajando con vos: delegados, comisión directiva, compañeros y compañeras que se pusieron la camiseta del gremio”, afirmó, y agregó: “Vamos a seguir apostando fuerte por Mar del Plata. Se ha hecho un gran trabajo y nosotros celebramos a los que hacen”.



Por su parte, Pablo Santín expresó su emoción por el inicio de un nuevo mandato y agradeció el acompañamiento masivo. “Hoy es un día de mucha alegría. Volvemos a asumir un período de cuatro años que es un nuevo compromiso con los trabajadores. Vamos a seguir redoblando el esfuerzo, cuidando los derechos y construyendo día a día junto a Luis Barrionuevo”, señaló en diálogo con los medios de comunicación.



Sobre lo que viene para la nueva gestión, sostuvo: “Redoblamos la apuesta. Nos caracteriza el trabajo, y vamos a seguir trabajando mucho para que UTHGRA Mar del Plata sea una organización modelo, no solo en la ciudad sino en todo el país”.



Remarcó además que “gracias a la decisión de Luis Barrionuevo” avanza la construcción de la nueva sede de UTHGRA sobre la avenida Luro, un moderno edificio de 13 pisos que brindará atención integral y de primer nivel a todos los afiliados, afiliadas y sus familias.



Durante su discurso al asumir su segundo mandato como secretario general, entre enégicos aplausos de todos los presentes, en materia de gestión destacó algunos de los avances logrados: “Transformamos la atención en salud, educación, formación y defensa del derecho al trabajo. Tenemos una obra social ejemplar, un Centro de Formación Laboral del que egresan más de 600 alumnos por año y una Escuela de Hotelería y Gastronomía que es un orgullo”.



También puso el foco en la tarea gremial: “Realizamos más de 35 inspecciones diarias, tenemos hasta 12 audiencias por día en el Ministerio de Trabajo y seguimos peleando contra la maldita informalidad. En los próximos cuatro años vamos a redoblar juntos todos los esfuerzos, vamos por mucho más”.



Finalmente, Santín se refirió al contexto nacional y al debate por la reforma laboral: “Entendemos que el mercado laboral evoluciona y que hay que discutir nuevas modalidades, pero una cosa es debatir y otra muy distinta es quitar derechos. Si intentan vulnerar derechos, nos van a encontrar en la calle, defendiendo a cada compañero y compañera”.



El acto concluyó a pura algarabía, entre cánticos, banderas, flashes fotográficos, abrazos y aplausos de todos los trabajadores y trabajadoras presentes en claro respaldo a la renovada línea de gestión y el trabajo de la conducción nacional y local de UTHGRA.

