Por Marcelo Gobello

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En la vasta y siempre desafiante obra de Astor Piazzolla, “Mundial 78” ocupa un lugar singular. Publicado en vísperas de la 1978 FIFA World Cup, el álbum fue concebido como una aproximación musical al acontecimiento deportivo y emocional más importante que vivía la Argentina de aquellos años. Pero, lejos de tratarse de un simple trabajo “temático” o de una concesión circunstancial al fervor mundialista, el disco revela una idea mucho más profunda: la posibilidad de pensar al fútbol y a la música como expresiones paralelas de una misma identidad cultural.

No es uno de los discos más conocidos del gran revolucionario del tango. Ni siquiera figura entre los favoritos de sus seguidores más ortodoxos. El disco apareció inicialmente con el explícito nombre de “Mundial ’78”, aunque tuvo circulación limitada. Dos años más tarde reapareció bajo el misterioso título “Chador”, palabra persa que designa el manto utilizado por muchas mujeres iraníes. El cambio coincidió con el enorme impacto internacional de la revolución iraní de 1979 y con la aparición constante de esa palabra en diarios y noticieros del mundo.

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Pero el cambio de nombre no se limitó solamente al título del álbum. También cambiaron los nombres de todas las composiciones vinculadas explícitamente al fútbol, en una maniobra evidente para internacionalizar el material y despegarlo de la coyuntura argentina del Mundial 78. Así, “Mundial 78” pasó a llamarse “Thriller”; “Marcación” se transformó en “Panic”; “Penal” en “Tango Fever”; “Gambeta” pasó a ser “Chador”; “Golazo” mutó en “Goooal”; “Wing” fue rebautizado “Baire Promenade”; “Corner” se convirtió en “Milonga Strip”; y “Campeón” terminó llamándose “Tango Blues”.

La operación resulta fascinante porque muestra cómo Piazzolla, o su entorno discográfico, intentó reconvertir un álbum muy marcado por el contexto futbolístico argentino en un producto con estética cosmopolita, casi pensado para el mercado europeo o norteamericano. Musicalmente, el álbum pertenece a la etapa más eléctrica y áspera de Piazzolla. Hay sintetizadores, tensión rítmica, climas densos y una sensación casi cinematográfica. No aparece el Piazzolla melancólico que muchos esperan encontrar, sino otro más moderno, más urbano y hasta inquietante. Pero hablar de fútbol y Piazzolla obliga inevitablemente a mencionar a César Luis Menotti.

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Astor admiraba profundamente al “Flaco”. Veía en Menotti a un intelectual del fútbol, alguien que entendía el juego como una expresión artística y cultural antes que meramente deportiva. Y Menotti, a su vez, veneraba a Piazzolla como uno de los grandes genios argentinos del siglo XX. Los unía una idea común: la belleza como forma de rebeldía. Menotti solía hablar de Piazzolla con enorme respeto, reivindicándolo incluso cuando sectores conservadores del tango todavía lo cuestionaban. Y Piazzolla encontraba en el técnico campeón del mundo una sensibilidad poco habitual en el ambiente futbolístico de aquellos años.

No resulta casual que ambos despertaran amores y odios intensos. Los dos rompían tradiciones. Los dos fueron acusados de “traicionar” las esencias. A Piazzolla lo atacaban por dinamitar el tango tradicional; a Menotti por pretender un fútbol asociado a la estética y la imaginación. En cierto modo, los dos jugaban el mismo partido cultural. Piazzolla entendía el fútbol como un fenómeno popular de enorme potencia simbólica. Y así como había revolucionado el tango incorporándole tensión armónica, sofisticación formal y una mirada cosmopolita, percibía que el fútbol argentino también atravesaba un momento de transformación estética.

No resulta casual, entonces, que el interlocutor ideal para ese proyecto haya sido César Luis Menotti. La participación de Menotti en el álbum no fue un detalle promocional. El entrenador de la selección argentina escribió personalmente el texto de la contratapa del LP, dejando un testimonio extraordinario acerca de cómo veía la relación entre la música de Piazzolla y su propia concepción del fútbol:

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“En sus constantes y renovadas luchas creativas, Astor Piazzolla sintió la necesidad de rendir un homenaje a la fiesta del deporte más importante de todos los tiempos: La COPA DEL MUNDO/78 - Argentina".Existe mucho en común entre Astor y el fútbol. Nadie como él, con su música, interpretó e hizo tan conocida a esta Buenos Aires de hoy. Y Piazzolla voló... voló sobre su ciudad... sus estadios, escenarios fieles de toda la historia futbolística, donde exhibieron su propio talento tantos nombres que continúan dando prestigio a nuestro fútbol y que están siempre presentes en el grito apasionado de nuestro pueblo, cuyos corazones palpitan ansiosamente a la espera de la gran fiesta del mundial del 78. Y volando, Piazzolla llegó a lo máximo del deporte argentino: el Estadio de River Plate, se sentó en el último escalón de la tribuna y entre marcación, penal, drible, golazo, punta, lateral, campeones y el propio mundial del 78, nos dejó un mensaje. Aquellos que luchan por una constante y renovada evolución de nuestro fútbol, sin perder nuestras características e intentando hacer la menor cantidad de concesiones posibles, creemos que potencialmente tiene mucho que ver con la música de Astor Piazzolla y por eso nos sentimos realmente emocionados. Astor: mi agradecimiento por su gentileza al dejarme participar en esta página donde demuestro todo mi afecto y mi admiración por su música. César Luis Menotti”

El texto posee hoy un valor documental enorme, porque expone con absoluta claridad el punto de contacto entre dos figuras que, desde ámbitos distintos, compartían una misma idea estética: transformar sin destruir la tradición. Tanto Menotti como Piazzolla fueron discutidos, resistidos y acusados de “intelectualizar” expresiones populares. Sin embargo, ambos defendían exactamente lo contrario: que la evolución era la única manera auténtica de mantener viva una identidad cultural.

Cuando Menotti habla de “una constante y renovada evolución… sin perder nuestras características”, podría estar describiendo tanto su proyecto futbolístico como la obra musical de Piazzolla. Esa frase resume la filosofía de ambos: modernizar sin renunciar al origen. Escuchado hoy, “Mundial 78” aparece entonces como algo mucho más complejo y fascinante que un álbum asociado al campeonato del mundo.

Hoy permanece como una obra lateral dentro del universo piazzolliano, casi un disco fantasma. Pero escucharlo nuevamente en vísperas de otro Mundial permite descubrir algo más que una curiosidad discográfica: revela el modo en que el fútbol, la política y la música podían entrelazarse en una Argentina atravesada por tensiones, pasiones y contradicciones permanentes. Y también recuerda que, para hombres como Piazzolla y Menotti, el arte y el fútbol jamás fueron territorios separados.