Asistía a una obra, sufrió una descompensación y falleció en el teatro
Un hombre de 80 años falleció este miércoles por la noche luego de descompensarse mientras asistía a una función en un teatro del centro de la ciudad.
El llamado al SAME ingresó a las 23:59 por un cuadro de malestar general en la zona de Santa Fe y Rivadavia. Al arribar al lugar, el personal médico constató que la persona no presentaba signos vitales y comenzó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, no logró revertir el cuadro y se confirmó el fallecimiento en el lugar.
El episodio ocurrió dentro del teatro Olympia, ubicado en Rivadavia al 2300, en plena función, lo que generó conmoción entre los asistentes.
También acudió al lugar un servicio privado de emergencias, que llegó cuando el SAME ya había intervenido y declarado el óbito.
Hasta el momento no se informó oficialmente cuál fue la causa que provocó la descompensación.
