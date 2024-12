Todo está preparado para la realización del Torneo Latinoamericano de Boxeo Amateur con la organización de la Comisión Municipal de este deporte y el respaldo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Después del cambio de escenario, el Polideportivo Colinas (Albert Einstein 1502) recibirá este jueves la primera jornada con una serie de combates eliminatorios en una primera rueda que equivaldría a los cuartos de final, teniendo en cuenta que hay 8 boxeadores por cada una de las cuatro categorías en competencia.

La primera actividad del día, será a las 11 de la mañana con el pesaje oficial, la revisión médica obligatoria y la entrega de kits para cada uno de los deportistas. Todo esto tendrá lugar en el Patinódromo “Adalberto Lugea”.

Luego, a las 14, está programada la Ceremonia de Apertura del certamen que servirá de preámbulo para el inicio de los combates en cada una de las divisionales. Cada una, disputará las cuatro peleas correspondientes de manera consecutiva, por lo que se espera que a las 20 aproximadamente esté terminando la jornada.

Cabe recordar que se puede adquirir en el lugar el abono que permite ver las tres jornadas de acción a 8 mil pesos o bien, el ingreso para cada jornada tendrá un valor de 4 mil pesos.

El orden de las peleas será el siguiente:

Categoría Femenina - Hasta 54 kgs

Romina Leiva (Arg) vs. Anna Dias (Brasil)

Abigail Lorenzo (Arg) vs. Grayce Evangelista (Brasil)

Micaela Aguilar (Arg) vs. Rosa de la Luz Azuara (México)

Zoe Fernández (Arg) vs. Alliana Suárez Espinosa (Uruguay)

Categoría Masculina - Hasta 60 kgs.

Valentín Suárez (Arg) vs. Elías Rabelo (Brasil)

Nahuel Aramburu (Arg) vs. Juan Esteban Rueda (Chile)

Pablo Brito (Brasil) vs. Zuriel Adair Sánchez (México)

Enzo Campos (Arg) vs. Antonio López Castillo (México)

Categoría Masculina - Hasta 64 kgs.

Máximo Décima (Arg) vs. Gustavo Dias (Brasil)

Joaquín Rinaldi (Arg) vs. Adan Arriagada (Chile)

Thomas Ordas (Arg) vs. Braian Pérez Farías (Uruguay)

César Longares (México) vs. Adrián Pinto (Chile)

Categoría Masculina - Hasta 69 kgs.

Franco Rocha (Arg) vs. Diego Gael Camacho (México)

Facundo Benítez (Arg) vs. José Moreno (México)

Franco Acosta (Arg) vs. Eduardo Dos Santos (Brasil)

Matías Chamorro (Arg) vs. Enzo Odriozola (Uruguay)