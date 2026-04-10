El amerizaje está previsto para este viernes alrededor de las 21:07 (hora argentina), frente a la costa de San Diego, tras una serie de maniobras destinadas a ajustar con precisión la trayectoria de retorno.

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En la etapa de reingreso, el módulo de servicio se separa minutos antes de ingresar a la atmósfera y la cápsula comienza una secuencia de maniobras para alinearse correctamente. “Orión alcanzará su velocidad máxima justo antes de la interfaz de entrada”, detallaron desde la NASA.

Durante ese descenso, la nave atraviesa un momento crítico: la fricción genera plasma alrededor de la cápsula, lo que provoca un corte temporal de comunicaciones de unos minutos mientras se registran las temperaturas más altas del proceso.

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Luego, ya en la fase final, se despliega el sistema de paracaídas en distintas etapas para reducir la velocidad antes del impacto controlado en el océano. Este procedimiento permite que la cápsula americe de forma segura, donde será recuperada por equipos especializados.

Tras el descenso, los astronautas serán trasladados a un buque de la marina estadounidense, donde recibirán controles médicos antes de regresar a tierra firme, cerrando así una misión clave para el futuro de la exploración lunar.

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