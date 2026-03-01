Durante marzo de 2026 se pueden anticipar todas las fases del satélite natural visibles desde la Argentina, incluyendo Luna llena, luna menguante, luna nueva y cuarto creciente, en un calendario que sirve para planificar observaciones del cielo, actividades culturales o tradicionales relacionadas con el ciclo lunar.

Ads

La Luna llegará a su fase de Luna llena el 3 de marzo, en un momento en el que se producen fenómenos astronómicos de gran interés como eclipses, y esa fase es una de las más observadas por su claridad y brillo en el cielo nocturno.

A lo largo del mes, según las predicciones astronómicas, también ocurrirán otras fases importantes: posteriormente a la Luna llena se observa el último cuarto lunar alrededor del 11 de marzo, seguido por la luna nueva el 18 de marzo, cuando el satélite queda en conjunción con el Sol y no es visible desde la Tierra. Finalmente, hacia el final del mes se producirá el primer cuarto lunar aproximadamente el 25 de marzo, marcando el regreso gradual de la visibilidad de la Luna en el cielo vespertino y nocturno.

Ads

Estas diferentes etapas del ciclo lunar pueden influir en actividades culturales o de observación astronómica a lo largo de marzo, y permiten anticipar los mejores días para apreciar la Luna en sus distintas formas desde distintos puntos del país.



Ads