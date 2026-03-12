La casa de Gran Hermano sigue moviendo el juego y este miércoles se actualizó la placa positiva luego de que varios participantes salieran de nominación tras ser los más votados por el público.

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En este nuevo esquema del reality, todos los jugadores habían quedado en placa y el público comenzó a votar en positivo para decidir quiénes querían que continúen dentro de la casa. Con el correr de los días, los participantes con mayor cantidad de votos fueron saliendo de la placa.

De esta manera, este miércoles la placa quedó conformada por Emanuel, Franco, Kennys, Martín, Brian, Carlota, Danelik, Eduardo, Mavinga, Nazareno, Nick y Zunino, quienes continúan dentro de la definición de esta semana.

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Según explicó Del Moro, el juego tendrá dos eliminaciones: una se realizará este jueves, cuando el participante con menor cantidad de votos positivos abandone la casa, mientras que el lunes se irá otro jugador, también definido por el voto del público.





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