Tamara, líder de la semana, había fulminado previamente a Emanuel y a Luana, que ya estaban nominados antes de la votación.



Luego, el resto de los participantes pasó por el confesionario, pero el reparto de votos generó un empate generalizado entre varios jugadores. Como consecuencia, todos terminaron nominados.

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De esta manera, además de Emanuel y Luana, también quedaron en placa Cinzia, Danelik, Dani, Eduardo, Grecia, Juanicar, Labomba, Lolo, Manu, Nazareno, Pincoya, Titi, Yipio, Zilli y Zunino.

Ahora será el público quien defina quién continúa en la casa en una de las placas más numerosas de la temporada.

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