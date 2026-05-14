Tras la decisión del público, Grecia fue la primera eliminada de la noche y minutos más tarde Lolo también quedó fuera del reality. De esta manera, Zunino logró continuar una semana más dentro de la competencia.

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Luego de la doble salida, los jugadores volvieron a pasar por el confesionario y realizaron una nueva nominación dentro de la casa. Así quedó conformada la nueva placa: Danelik, Tamara, Eduardo, Juani Car, Zunino y Luana.

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