Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano
Este miércoles se vivió una noche intensa en Gran Hermano luego de la gala especial de “placa planta”, donde finalmente dos participantes abandonaron la casa.
Tras la decisión del público, Grecia fue la primera eliminada de la noche y minutos más tarde Lolo también quedó fuera del reality. De esta manera, Zunino logró continuar una semana más dentro de la competencia.
Luego de la doble salida, los jugadores volvieron a pasar por el confesionario y realizaron una nueva nominación dentro de la casa. Así quedó conformada la nueva placa: Danelik, Tamara, Eduardo, Juani Car, Zunino y Luana.
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