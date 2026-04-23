Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano
Este miércoles se llevó adelante una nueva gala de nominación en Gran Hermano Generación Dorada y la casa ya tiene a los participantes que quedaron en placa.
Esta semana, la votación del público será negativa, por lo que uno de ellos deberá abandonar el reality.
El martes, Manu, líder de la semana, utilizó sus beneficios y cambió por completo el juego dentro de la casa.
El participante decidió fulminar a Tamara, que quedó automáticamente nominada. Además, otorgó inmunidad a Nazareno y Emanuel, quienes no pudieron ser votados en esta gala.
De esta manera, la placa final quedó conformada por Sol, Tamara, Zunino, Yipio, Dani, Eduardo, Danelik, Zilli y Brian.
Ahora será el público quien defina con su voto negativo quién se convertirá en el próximo eliminado de la casa.
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