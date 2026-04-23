Esta semana, la votación del público será negativa, por lo que uno de ellos deberá abandonar el reality.

Ads

El martes, Manu, líder de la semana, utilizó sus beneficios y cambió por completo el juego dentro de la casa.

El participante decidió fulminar a Tamara, que quedó automáticamente nominada. Además, otorgó inmunidad a Nazareno y Emanuel, quienes no pudieron ser votados en esta gala.

Ads

De esta manera, la placa final quedó conformada por Sol, Tamara, Zunino, Yipio, Dani, Eduardo, Danelik, Zilli y Brian.

Ahora será el público quien defina con su voto negativo quién se convertirá en el próximo eliminado de la casa.

Ads