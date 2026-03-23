El el miércoles pasado, el Big decidió anular todos los votos y mandar a todos los participantes a placa, incluso al líder de la semana, Manu, que perdió su inmunidad.

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En este contexto, el reality avanzó con voto positivo, donde el público define quién continúa en la casa. El jueves se conocieron los primeros salvados, que lograron salir de la placa gracias al apoyo de la gente.

Este domingo los nueve jugadores salvados en la gala fueron Manu, Eduardo, Brian, Titi, Mavinga, Franco, Danelik, La Maciel y Lolo, quienes continúan en la competencia tras recibir mayor apoyo.



De esta manera, la placa de nominados quedó conformada por Zunino, Luana, Lola, Martín, Juani Car, Kennys y Nazareno, quienes siguen en riesgo de eliminación de cara a la próxima gala del lunes.

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