Así quedó la placa de nominados de GH
Este jueves se vivió una nueva modificación en la placa de Gran Hermano luego de las primeras 24 horas de votación positiva.
Tras la decisión del público, Juanicar logró bajar de placa y salió de la nominación. Además, durante la jornada Gran Hermano sancionó a Cinzia por hablar del afuera y decidió sumarla directamente a la placa.
De esta manera, la placa definitiva quedó conformada por Danelik, Tamara, Eduardo, Zunino, Luana y Cinzia.
Ahora la placa pasó a ser negativa y el público deberá votar a quién quiere eliminar de la casa. El próximo domingo, el participante más votado abandonará el reality.
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