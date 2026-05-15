Tras la decisión del público, Juanicar logró bajar de placa y salió de la nominación. Además, durante la jornada Gran Hermano sancionó a Cinzia por hablar del afuera y decidió sumarla directamente a la placa.

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De esta manera, la placa definitiva quedó conformada por Danelik, Tamara, Eduardo, Zunino, Luana y Cinzia.

Ahora la placa pasó a ser negativa y el público deberá votar a quién quiere eliminar de la casa. El próximo domingo, el participante más votado abandonará el reality.

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