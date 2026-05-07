Así quedó la placa de nominados de GH
Este miércoles se llevó adelante una nueva gala de nominación en “Gran Hermano” y la casa definió a los participantes que quedaron en placa de cara a la próxima eliminación.
Los nominados de esta semana son Danelik, Emanuel, Cinzia, Luana, Zunino y Dani, quienes quedaron en riesgo de abandonar la casa por decisión de sus compañeros.
La particularidad de esta semana es que se trata de una “placa oculta”, por lo que los participantes no saben quiénes quedaron efectivamente nominados ni cómo quedó conformada la placa final. Sin embargo, el público sí conoce a los jugadores que están en riesgo y ya puede votar para decidir quién abandona el reality.
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