Los nominados de esta semana son Danelik, Emanuel, Cinzia, Luana, Zunino y Dani, quienes quedaron en riesgo de abandonar la casa por decisión de sus compañeros.

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La particularidad de esta semana es que se trata de una “placa oculta”, por lo que los participantes no saben quiénes quedaron efectivamente nominados ni cómo quedó conformada la placa final. Sin embargo, el público sí conoce a los jugadores que están en riesgo y ya puede votar para decidir quién abandona el reality.

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