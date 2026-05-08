Así quedó la placa de Gran Hermano tras la salida de Luana
Este jueves se definió una nueva instancia en Gran Hermano luego de que Luana bajara de placa y quedaran confirmados los participantes que continúan en riesgo de eliminación.
De esta manera, la placa final quedó conformada por Danelik, Emanuel, Cinzia, Zunino y Dani, quienes siguen nominados de cara a la gala del próximo lunes, donde uno de ellos abandonará la casa por decisión del público.
La particularidad de esta semana es que se trata de una “placa oculta”, por lo que los jugadores dentro de la casa no saben quiénes están nominados ni cómo quedó conformada finalmente la placa. Sin embargo, el público sí tiene acceso a la información y ya puede votar para decidir quién se irá del reality.
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