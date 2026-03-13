Así quedó la placa de Gran Hermano tras la eliminación de Carlota
Luego de la salida de Carlota de la casa de Gran Hermano, la placa positiva continúa con once participantes que siguen en carrera dentro del reality y esperan la próxima definición del público.
De esta manera, la placa quedó conformada por Brian, Danelik, Eduardo, Emanuel, Franco, Kennys, Martín, Mavinga, Nazareno, Nick y Zunino, quienes continúan en riesgo de abandonar la casa.
Tal como explicó Santiago del Moro, esta semana tendrá una doble eliminación. La primera se concretó este jueves con la salida de Carlota, mientras que el próximo lunes otro participante también deberá abandonar el reality, nuevamente definido por el voto positivo del público.
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