De esta manera, la placa quedó conformada por Brian, Danelik, Eduardo, Emanuel, Franco, Kennys, Martín, Mavinga, Nazareno, Nick y Zunino, quienes continúan en riesgo de abandonar la casa.

Ads

Tal como explicó Santiago del Moro, esta semana tendrá una doble eliminación. La primera se concretó este jueves con la salida de Carlota, mientras que el próximo lunes otro participante también deberá abandonar el reality, nuevamente definido por el voto positivo del público.





Ads

Ads