Así quedó la nueva placa negativa de Gran Hermano
Este jueves se vivió una nueva gala en Gran Hermano Generación Dorada donde varios participantes lograron bajar de placa y cambió por completo el escenario de cara a la próxima eliminación.
Tras la primera etapa con voto positivo, el público eligió a sus favoritos y algunos jugadores aseguraron su continuidad una semana más.
Los participantes que salieron de placa fueron Brian, Yipio y Danelik, quienes recibieron el apoyo suficiente para seguir en competencia sin riesgo esta semana.
De esta manera, la placa definitiva quedó conformada por Eduardo, La Maciel, Martín, Nazareno, Tamara y Zunino. Desde ahora, la votación pasó a ser negativa, por lo que el público deberá votar a quién quiere que abandone la casa en la próxima gala de eliminación.
La tensión vuelve a crecer dentro del reality, ya que uno de los seis nominados quedará fuera del juego en una semana clave para la competencia.
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