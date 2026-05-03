Además, Tamara, líder de la semana, ya había fulminado previamente a Emanuel y Luana, que comenzaron la noche nominados.

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Con ese resultado, todos los participantes quedaron expuestos al voto negativo del público en una de las placas más numerosas de la temporada. Sin embargo, este jueves se dieron de baja de la placa a los jugadores menos votados y el listado se redujo a diez participantes.

De esta manera, la placa final quedó conformada por Danelik, Dani, Eduardo, Grecia, Juanicar, Labomba, Luana, Nazareno, Titi y Zunino. Ahora el público deberá decidir quién abandona la casa en la próxima gala de eliminación.

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