El hecho ocurrió el pasado 5 de diciembre, cerca de las 13.10, cuando un hombre de 61 años estacionó su camión de fletes en la zona de Arrué entre avenida Luro y 25 de Mayo. Apenas descendió su acompañante, dos delincuentes con los rostros cubiertos lo abordaron de manera violenta.

Según la denuncia, uno de los asaltantes exhibió un arma de fuego y exigió dinero. Ante la respuesta negativa de la víctima, los sujetos le sustrajeron un teléfono celular Samsung, documentación del rodado y repuestos que transportaba en el camión.

Antes de huir, los delincuentes golpearon al camionero con el arma en la cabeza, provocándole un corte, y escaparon rápidamente del lugar, aprovechando el movimiento habitual de la zona céntrica a esa hora del día.

A partir del hecho, se iniciaron tareas investigativas a cargo del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Decimosexta, con colaboración de la Comisaría 11ª y del Destacamento Centenario. El trabajo permitió reconstruir la mecánica del robo e identificar el vehículo utilizado por la banda.

Con intervención de la UFI N°1, a cargo de la fiscal Florencia Salas, y del Juzgado de Garantías N°4, se libraron órdenes de allanamiento en dos domicilios: uno ubicado en Huguilor al 2800 y otro en la intersección de Alvarado y Perú, en el barrio Centenario.

Durante los procedimientos, realizados el 17 de diciembre, la Policía secuestró un Peugeot 208 gris, señalado como el rodado utilizado al momento del asalto. Informada la autoridad judicial, se dispuso el secuestro legal del vehículo, mientras la causa continúa bajo la carátula de robo agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda.