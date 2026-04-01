La Municipalidad de General Pueyrredon informó cómo será el funcionamiento de los servicios durante el fin de semana largo por los feriados del jueves y viernes. Según se detalló, se mantendrán guardias en distintas áreas esenciales, mientras que algunas dependencias modificarán su atención habitual.

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En cuanto a la salud, permanecerán abiertos los Centros de Salud Ameghino, Batán, La Peregrina, Playa Serena y Oñativia. Además, el Centro de Salud Alto Camet tendrá atención por demanda espontánea de 8 a 18. En tanto, el Centro de Salud 1, ubicado en Colón y Salta, permanecerá cerrado durante ambas jornadas. Ante emergencias médicas, se recuerda que el SAME funciona las 24 horas a través del 107, y también está disponible la línea 109 para asistencia en salud mental.

En relación a los cementerios municipales, el Cementerio Parque abrirá de 7 a 17.30, con atención administrativa de 7.30 a 12 y servicios fúnebres entre las 9 y las 12. Por su parte, el Cementerio Loma tendrá atención administrativa de 8 a 17.30, con distintos horarios de acceso: el portón principal de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen estará habilitado de 8 a 17.30, mientras que el ingreso por Juan J. Paso funcionará hasta las 13.

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Uno de los servicios que no se verá afectado será la recolección de residuos domiciliarios, que funcionará con total normalidad durante ambos feriados.

Desde la Secretaría de Seguridad se indicó que habrá guardias mínimas operativas a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, el área de Tránsito y Defensa Civil (103). Para emergencias, continúa habilitada la línea 911. Además, el servicio de seguridad en playas funcionará de 8 a 19.

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En el área de Desarrollo Social, el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas mediante la línea 102. También seguirá activa la línea 144 para casos de violencia de género. Para asistir a personas en situación de calle, los vecinos podrán comunicarse al 147 (opción 5), al Parador Las Américas o vía WhatsApp.

Por su parte, Obras Sanitarias mantendrá guardias para garantizar el funcionamiento de los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales. Las consultas podrán realizarse a través de sus canales habituales, tanto telefónicos como digitales.

Desde el Municipio recordaron que, ante cualquier situación de emergencia, es fundamental comunicarse con los números habilitados, y recomendaron a los vecinos informarse a través de los canales oficiales durante el fin de semana largo.