Foto: Mardelplata.gob

La medida, dispuesta por el Ejecutivo municipal y respaldada por una resolución del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, contempla la organización de guardias en servicios esenciales para garantizar la atención a la comunidad durante la jornada.

Aunque el aniversario implica un asueto para gran parte de la administración pública y el cierre de bancos, diversas áreas municipales funcionarán bajo esquemas de guardias mínimas para asegurar la cobertura de servicios clave para los vecinos y visitantes de la ciudad.

Servicios de salud:

Los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y otros espacios sanitarios dispondrán de guardias para atender urgencias y consultas prioritarias. Las dependencias no realizarán atención regular, pero la cobertura médica de emergencia estará garantizada durante toda la jornada.

Seguridad y emergencias:

Las áreas de seguridad municipal como la Patrulla Municipal, el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), Tránsito y Defensa Civil operarán con guardias para responder ante situaciones urgentes. En caso de emergencias, los ciudadanos pueden comunicarse al 911 para asistencia inmediata.

Higiene urbana y recolección:

La recolección de residuos se realizará normalmente, aunque con ajustes propios de un día no laborable. La Municipalidad aseguró que las tareas de higiene urbana continuarán cubiertas mediante guardias.

Líneas de atención social:

El área de Desarrollo Social mantendrá disponibles líneas de asistencia, incluyendo la línea 102 para atención de niñez en riesgo y la línea 144 para casos de violencia de género. Además, el Equipo de Atención a Personas en Situación de Calle funcionará con guardias para brindar apoyo a quienes lo requieran.

Cementerios y servicios complementarios:

La atención en los cementerios municipales se desarrollará con horarios especiales, garantizando el acceso y la atención de servicios fúnebres para quienes lo necesiten durante la jornada.