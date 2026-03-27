La conductora organizó un encuentro con amigas, su familia y personas de su círculo más íntimo, en una noche que, según contó en sus redes, estuvo cargada de emoción y diversión.

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A través de su cuenta de Instagram, Yanina compartió detalles del festejo y expresó lo especial que fue la velada: “Fue una noche hermosa, me sentí muy querida”, escribió. Además, destacó la presencia de su mamá, su esposo Diego Latorre y su hijo Dieguito, en un evento que definió como “increíble, mejor de lo que imaginé”.



Uno de los momentos más destacados de la noche fue el show sorpresa de Carlos Baute, quien aportó el “broche de oro” a la celebración. La panelista también contó que bailó “como loca”, disfrutó de la comida y remarcó que no faltó nada en una noche pensada para celebrar a pleno.

En su mensaje, también mencionó la ausencia de su hija Lola, quien se encuentra trabajando en Tailandia, pero dejó en claro que igual se sintió acompañada por todos los que estuvieron presentes.

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La fiesta contó con producción de eventos, ambientación especial, DJ y registro audiovisual, lo que completó una noche a puro festejo para una de las figuras más reconocidas del espectáculo.

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