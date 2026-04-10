Por primera vez en la edición, la casa argentina se conectó directamente con La Casa de los Famosos de Estados Unidos para anunciar un intercambio entre ambos realities.

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Durante la transmisión, los participantes de ambos programas siguieron en directo el anuncio que marcará un antes y un después en el juego. Desde el reality estadounidense confirmaron que Fabio Agostini será quien viaje a la Argentina para ingresar a la casa de Gran Hermano.

Al mismo tiempo, en la casa local, Santiago del Moro anunció que Solange Abraham fue la elegida para viajar a Estados Unidos y sumarse a La Casa de los Famosos, convirtiéndose en la representante argentina en este intercambio.

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De esta manera, se concretó el primer cruce internacional de esta edición, una dinámica que promete modificar estrategias y generar nuevas tensiones dentro de ambas casas.

VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DW7yPuUjrKi/?igsh=YXhjaTNlaDdkd2U4

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