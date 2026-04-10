Así fue el dúplex entre Gran Hermano y La Casa de los Famosos
Este jueves por la noche se vivió un momento clave en Gran Hermano Generación Dorada con el esperado dúplex en vivo entre Telefe y Telemundo.
Por primera vez en la edición, la casa argentina se conectó directamente con La Casa de los Famosos de Estados Unidos para anunciar un intercambio entre ambos realities.
Durante la transmisión, los participantes de ambos programas siguieron en directo el anuncio que marcará un antes y un después en el juego. Desde el reality estadounidense confirmaron que Fabio Agostini será quien viaje a la Argentina para ingresar a la casa de Gran Hermano.
Al mismo tiempo, en la casa local, Santiago del Moro anunció que Solange Abraham fue la elegida para viajar a Estados Unidos y sumarse a La Casa de los Famosos, convirtiéndose en la representante argentina en este intercambio.
De esta manera, se concretó el primer cruce internacional de esta edición, una dinámica que promete modificar estrategias y generar nuevas tensiones dentro de ambas casas.
VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DW7yPuUjrKi/?igsh=YXhjaTNlaDdkd2U4
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