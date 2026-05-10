Tres hombres acusados de integrar una banda dedicada al robo de casas y departamentos fueron detenidos tras una serie de allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Los investigadores los identificaban como “Los Cerrajeros” por la modalidad que utilizaban para ingresar a las propiedades: llaves duplicadas confeccionadas especialmente para abrir puertas sin generar daños visibles.

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Durante los operativos, la Policía de la Ciudad secuestró más de 150 llaves, además de armas de fuego, municiones, dinero de distintos países, relojes, alhajas y herramientas presuntamente utilizadas para cometer los robos. También hallaron un dispositivo para copiar cerraduras y otros elementos vinculados a tareas de cerrajería clandestina.

La investigación se originó a partir de un robo ocurrido en un departamento del barrio porteño de Recoleta y luego permitió relacionar a los sospechosos con otros hechos similares registrados entre 2025 y 2026. Según trascendió, la banda actuaba tanto en Capital Federal como en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

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Entre los detenidos hay dos ciudadanos argentinos y un hombre paraguayo. De acuerdo con fuentes policiales, los acusados acumulaban en conjunto 19 antecedentes penales, varios de ellos relacionados con delitos contra la propiedad y causas vinculadas al narcotráfico.

Los allanamientos se realizaron en Monserrat, Ezeiza y Florencio Varela, con intervención de distintas fiscalías y grupos especiales de la Policía de la Ciudad. Ahora, los investigadores intentan determinar si las llaves y elementos secuestrados pueden estar relacionados con otros robos aún no esclarecidos.

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