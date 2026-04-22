El fuerte temporal que azotó a Mar del Plata durante la noche del martes dejó postales críticas en distintos puntos de la ciudad, y una de las más impactantes se registró en el barrio Félix U. Camet, donde la Escuela Municipal N° 217 amaneció completamente rodeada de agua, con calles anegadas que dificultan el acceso al establecimiento.

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Las intensas precipitaciones, que acumularon cerca de 94 milímetros en apenas unas horas, provocaron serios inconvenientes en la zona. Las calles que rodean la institución educativa permanecían este miércoles bajo agua, reflejando el impacto de un fenómeno que superó ampliamente las previsiones y que golpeó con fuerza durante la noche y la madrugada.

Desde Defensa Civil, su titular Alfredo Rodríguez había calificado como “apropiada” la decisión de suspender las clases nocturnas ante el rápido agravamiento del alerta meteorológico. En ese contexto, barrios como Félix U. Camet y 2 de Abril se ubicaron entre los más afectados, con viviendas comprometidas por el ingreso de agua y múltiples pedidos de asistencia.

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Si bien durante la madrugada se desplegaron tareas para facilitar el drenaje y asistir a vecinos, la situación en torno a la Escuela 217 evidencia que aún persisten sectores con importantes acumulaciones de agua, lo que podría afectar el normal dictado de clases y requerirá nuevas intervenciones en las próximas horas.

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