A casi dos semanas del crimen de Luis Alfredo Campostrini, la Policía logró detener al único acusado por el homicidio, ocurrido durante una pelea vecinal en Navidad. El sospechoso, un hombre de 37 años identificado como N. A. B., fue capturado en pleno centro de San Justo, luego de permanecer prófugo desde el ataque.

La detención se concretó tras tareas de seguimiento realizadas por personal de la DDI La Matanza, que ubicó al acusado en la intersección de las avenidas Arieta e Illia. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un vehículo Chevrolet Corsa y el Ministerio Público Fiscal convalidó el operativo, disponiendo su inmediata comparecencia ante la Fiscalía interviniente.

El hecho se remonta al 25 de diciembre, cuando Campostrini ingresó al Hospital Simplemente Evita, en la localidad de Villa Dorrego, con una grave herida en el abdomen provocada durante una discusión con un vecino. Según se pudo reconstruir, el agresor utilizó un destornillador como arma, un elemento que resultó clave en el desenlace fatal.

Si bien la víctima fue intervenida quirúrgicamente y permaneció fuera de peligro en un primer momento, su estado de salud se agravó con el correr de los días. Los médicos confirmaron que sufrió una infección generalizada, atribuida al mal estado de la herramienta utilizada en el ataque, lo que derivó en su fallecimiento el 2 de enero.

Con la detención del acusado, la Justicia busca ahora avanzar en la reconstrucción del hecho y determinar las responsabilidades penales, mientras el caso generó conmoción entre vecinos de la zona, que señalaron que la pelea tuvo un desenlace inesperado y trágico.

Fuente: Infobae