Tras el derribo de una estructura con fuertes características de comercialización de estupefacientes, un crimen atroz rodea la escena completa. Se trata del asesinato de Ezequiel Francisco Vázquez en el barrio San Jorge hace poca más de 24 horas.

Sobre esto, Leandro Arévalo, fiscal de la causa explicó cuál es el historial de la propiedad implicada y una posible versión que complicaría aún más al acusado, uno de los 5 detenidos de anoche, que podría ser el presunto homicida.

“En el caso concreto de este homicidio, no tiene que ver con una disputa pero si el trasfondo de un barrio tomado por personas vinculadas al narcomenudeo, es lo que está presente en cada una de las secuencias”, expresó en diálogo con FM 99.9.

“Fue una disputa del momento entre alguien que está muy ligado a este tema, el imputado y un sujeto que estaba como otros tantos en una noche, en una plaza tomando con sus amigos, fumando y charlando”, indicó.

Según las versiones, este crimen sería consecuencia de la demolición de un búnker de drogas que se llevó a cabo ese mismo día más temprano. Sobre esto, el funcionario judicial indicó: “Eso manifiestan los vecinos, que el lugar era muy conocido. Uno no tiene que ser un experto para darse cuenta de qué se hacía ahí. Ladrillos con huecos para pasamanos, un segmento de circulación de personas y otro por el cual no se puede pasar. No hay que ser un prodigio de la investigación criminal para saber que ahí no hay condiciones de habitabilidad”.

“Hay una sumatoria de cuestiones con respecto al terreno. Nadie sabía quién era el propietario, la forma de edificación las conexiones clandestinas ponían en serio riesgo a quienes pasaban por allí, la existencia de un lugar donde los excrementos y la basura estaban al aire libre, animales atados en mal estado atados allí. Había todo un escenario y fue puesto en conocimiento del Municipio por la insistencia de los vecinos”, siguió.

Y adhirió: “Al poner esto en conocimiento, el Municipio decidió hacer la formación de un expediente y tomar intervención inmediata en ello. Lamentablemente se llegó a este nivel pero estaría bueno que el Estado de respuesta sin tanto trámite engorroso porque resta y se lleva vidas”.

Con respecto al principal acusado y sus antecedentes, Arévalo afirmó que “estuvo implicado en otra causa pero como denunciante, en donde manifestó que era ex policía. Pero hoy hay que chequearlo finamente porque hablamos de otra posición. De todos modos hablaríamos de alguien que está fuera de la función hace muchos años”.