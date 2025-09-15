Un brutal crimen conmocionó este fin de semana a la localidad bonaerense de 9 de Abril, en Esteban Echeverría. Luis Alberto Troche, un comerciante de 56 años, fue asesinado mientras trabajaba en su locutorio, justo frente a una comisaría.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en Camino de Cintura al 6000. Según indicaron distintos medios locales, la empleada de una farmacia lindera escuchó ruidos extraños y, alertada por una clienta, entró al negocio de la víctima y descubrió la escena del crimen.

Troche agonizaba en el baño del locutorio, sobre un charco de sangre. La vecina reaccionó rápidamente, llamó al 911 y en minutos llegaron patrulleros y una ambulancia al lugar.

El comerciante fue trasladado de urgencia al Hospital Santamarina, pero los médicos no lograron salvarlo.

Un ataque brutal

En un primer momento, se habló de un posible intento de robo. Sin embargo, fuentes de la investigación confirmaron que en el lugar había más de 5 millones de pesos tirados en el suelo, lo que abrió nuevas líneas de investigación y sembró aún más incertidumbre entre los vecinos.

Los peritos trabajan para determinar si las heridas que sufrió Troche fueron provocadas por un arma blanca o por un elemento cortante que encontraron en el baño del local.

“Se están analizando todas las evidencias recolectadas en la escena”, señalaron fuentes cercanas a la causa. Por ahora, no descartan ninguna hipótesis y esperan los resultados de la autopsia y las pericias para esclarecer el caso.

La causa quedó en manos de la Fiscalía descentralizada 2 de Esteban Echeverría, a cargo de la Verónica Ciffarelli, y la investigación la lleva adelante la DDI de Lomas de Zamora. Por estas horas, buscan identificar a el o los sujetos que acompañaban a Troche en el momento de su muerte.

El pedido de justicia

Mientras la investigación avanza, la bronca crece en el barrio. Comerciantes y vecinos de 9 de Abril ya organizaron una marcha para este lunes en reclamo de mayor seguridad.

La noticia también generó conmoción en redes sociales, donde amigos y conocidos de la víctima expresaron su dolor y bronca.

“QEPD mi querido amigo, fuiste una gran persona, humilde y con un gran corazón”, escribió un allegado. Otro mensaje reflejó la tristeza de la comunidad: “Siempre con la mejor actitud te atendía en su negocio, me entristece que le arrebataran la vida de esta manera. Justicia por Luisito”.

“Tan buena persona, hoy me desperté con esta noticia tan triste. Que se haga justicia, no se puede vivir con tanto miedo”, publicó por su parte una vecina.



Fuente: TN