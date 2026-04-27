Un hombre fue asesinado este lunes en el barrio Autódromo de Mar del Plata tras recibir al menos un disparo. El hecho ocurrió en Vértiz al 11000, donde vecinos alertaron por detonaciones y la presencia de una persona herida.

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Al llegar al lugar, personal policial y una ambulancia constataron que la víctima presentaba una herida de arma de fuego y, pese a los intentos por asistirlo, se confirmó su fallecimiento.

La fiscalía de turno tomó intervención y se inició una investigación para determinar las circunstancias del crimen e identificar al autor del ataque.

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Noticia en desarrollo.

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