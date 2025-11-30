Un hombre de 32 años fue asesinado este sábado por la tarde dentro del barrio Centenario, tras recibir un disparo en el tórax. Todo ocurrió cerca de las 15:30 en uno de los pasillos que dan al ingreso por las calles Chile y Saavedra.

Al arribar, la policía —acompañada por personal del destacamento local y fuerzas de prefectura— se encontró con la víctima ya fallecida. Por estas horas, los investigadores buscan testigos y revisan cámaras de seguridad para tratar de reconstruir lo sucedido.

Vecinos relataron que antes del ataque se escucharon al menos tres detonaciones de arma de fuego. Después del crimen, el autor escapó a pie, dejando a la víctima tendida en el pasillo.

Se sospecha que el homicidio podría responder a una vieja enemistad entre las partes, aunque las autoridades no descartan otras hipótesis mientras continúan trabajando en el caso.

