Un brutal episodio de violencia conmociona a la ciudad tras el hallazgo de un hombre de aproximadamente 60 años sin vida en la vía pública. El hecho ocurrió este domingo cerca de las 4:30 en la intersección de Gascón y Buenos Aires, donde la víctima fue encontrada con múltiples heridas de arma blanca.

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Según las primeras informaciones, el hombre aún no pudo ser identificado. Personal policial llegó al lugar tras un aviso y constató el fallecimiento, dando inicio a las actuaciones correspondientes.

La causa quedó en manos de la fiscal Constanza Mandagarán, quien investiga las circunstancias del crimen. Una de las principales hipótesis apunta a que el ataque podría haberse producido en el marco de un intento de robo, aunque no se descartan otras líneas investigativas.

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Ante la ausencia de testigos directos, los investigadores avanzan con el relevamiento de cámaras de seguridad tanto del sistema municipal como de comercios de la zona, con el objetivo de reconstruir los movimientos previos y posteriores al hecho.

El caso genera preocupación entre los vecinos, mientras la investigación continúa para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

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