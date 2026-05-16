Aseguran que Luis Miguel está en buen estado de salud tras rumores de internación
Personas cercanas al cantante mexicano negaron versiones que indicaban una supuesta hospitalización de urgencia en Nueva York por problemas cardíacos.
La salud de Luis Miguel volvió a generar preocupación en las últimas horas luego de que circularan versiones sobre una presunta internación de urgencia en Nueva York. Sin embargo, allegados al artista desmintieron rápidamente la información y aseguraron que el intérprete se encuentra “en perfecto estado de salud”.
Los rumores comenzaron a difundirse en redes sociales y algunos medios internacionales, donde se afirmaba que el cantante habría sido hospitalizado por supuestas complicaciones cardíacas. Incluso trascendió que se encontraba acompañado por su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas.
Frente a la repercusión que tomó la noticia, personas cercanas al entorno del artista salieron a negar categóricamente esas versiones y calificaron las publicaciones como “fake news” sin sustento. Según señalaron, el llamado “Sol de México” atraviesa un buen momento personal y no presentó ningún problema de salud reciente.
La situación generó una fuerte reacción entre fanáticos del cantante en redes sociales, donde durante varias horas crecieron las especulaciones y mensajes de preocupación por el estado del reconocido artista mexicano.
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