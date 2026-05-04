La vacunación se ha convertido en uno de los temas del momento en el país, debido en parte a la escasez de dosis en el caso de la antigripal pero, además, al aumento de una tendencia entre la población que tiende a estar a estar en contra de las vacunas. Para la integrante del Servicio de Infectología del HPC, Cecilia Michelud, lo que sucede “es preocupante” y señaló que si bien el país cuenta con un calendario “muy completo y gratuito”, en los últimos años se registra “un descenso en la cobertura”.

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En diálogo con el programa Nunca se sabe, que se emite por Radio Mitre Mar del Plata, la especialista indicó sobre las causas de este fenómeno que se trata de “un conjunto de factores”. Entre ellos, mencionó que tras la pandemia hubo “mucha desinformación o mala información” que llevó a que algunas personas “descreyeran de las vacunas”. A esto sumó que, si bien los infectólogos suelen indicarlas en consulta, “también falta que otros médicos las recomienden de manera más sistemática”.

Michelud también sostuvo que faltan campañas de concientización sostenidas en el tiempo. Indicó que estas suelen concentrarse en invierno, pero remarcó que “deberían ser durante todo el año”, incluso antes del inicio del ciclo lectivo para que los niños lleguen a la escuela “con el calendario al día”.

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Al referirse al ámbito pediátrico, afirmó que allí “hay mejores coberturas”, ya que los pediatras “indican constantemente las vacunas” y, en general, están disponibles en el sistema público. Aclaró que, “salvo algunas excepciones, la mayoría son gratuitas”.

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Respecto de la prevención, destacó que “más de 30” enfermedades pueden evitarse mediante la vacunación. Mencionó además que existen formulaciones combinadas, como la quíntuple, que “con una dosis cubren cinco gérmenes”, y subrayó que todas las vacunas “están ampliamente estudiadas y aprobadas”.

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Ante la creencia de que las vacunas pueden provocar enfermedad, lo negó categóricamente. Y explicó que, por ejemplo, la vacuna antigripal “no tiene la capacidad de generar la infección” y que, si una persona se enferma tras vacunarse, generalmente se debe a “otro virus que coincide en el tiempo”.

La especialista remarcó que la vacunación no es exclusiva de la infancia y que “los adultos deben vacunarse”. Atribuyó la baja adherencia en este grupo a la “desinformación” o a la falta de indicación médica, y subrayó la importancia del ejemplo: “Cuando los adultos se vacunan, los niños pierden el miedo”.

Michelud hizo referencia además a la actitud de algunos profesionales y reconoció que hay médicos que no recomiendan vacunas. Según explicó, algunos prefieren “esperar” por temor a una supuesta baja de defensas, aunque aclaró que “es al revés: hay que vacunar, sobre todo en personas vulnerables”.

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Por último, sobre la campaña antigripal indicó que “este año se adelantó el calendario”, pero advirtió que en el sistema público están recibiendo “pocas dosis”, lo que calificó como “preocupante”, aunque señaló que la vacunación avanza a medida que llegan nuevas partidas.

En cuanto a la disponibilidad en farmacias, explicó que “depende de cada lugar”, pero confirmó que hubo “alta demanda” y que en muchos casos las dosis “se agotaron rápidamente”. Incluso, señaló que algunas farmacias implementaron “listas de espera” para notificar a los pacientes cuando ingresan nuevas dosis.