Tras la decisión de YPF de aplicar un ajuste diario al precio de los combustibles, el representante de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Mar del Plata, Patricio Delfino, aseguró que los consumidores se enfrentan “a subas permanentes” y que mayormente este panorama cambiante del mercado se debe “a la devaluación del peso frente al dólar”.

“Subieron sus precios Axion y Shell. Aumentaron bastante porque la nafta que estaba en $1521 vale $1578 o $1586. Esta suba se debe principalmente a la devaluación del peso frente al dólar ocurrida en los últimos días, un factor que impacta directamente en los costos”, señaló Delfino en diálogo con El Marplatense.

No obstante, resaltó la nueva estrategia de YPF que durante todo trajo la novedad de aplicar el ajuste diario del precio de los combustibles. “Por ejemplo la nafta súper ha pasado de $1401 a $1500 o $1491. Es decir, YPF no aumentó el primer día de agosto, sino que fue aumentando a lo largo del mes. Alguna vez subió, alguna vez bajó, pero en todo el recorrido tenés una suba de casi $100 en cada litro”, explicó.

Esto, según indicó, ha influido en el comportamiento de otras empresas del sector: “Al modificar YPF su política de cambio de precios y hacer cambios de precios diarios, el resto de las empresas si bien no cambian diariamente lo hacen una vez por semana o más de una vez por semana”. Este panorama, según indicó, ha generado un escenario en el que “el consumidor se enfrenta a subas permanentes en los precios”.

Sobre la posibilidad de nuevos aumentos, Delfino aseguró que “YPF va a seguir así, con una tendencia a subir” y que el resto de las marcas “van a seguir trasladando aumentos de precios”. Además, anticipó que “probablemente el 1 de septiembre haya otro salto, porque ahora son habituales las modificaciones en los precios”.

El representante de los expendedores contó que para que la gente pueda tener más claridad sobre el precio de los combustibles, desarrolló un perfil de Instagram que se llama “Precio combustibles MDQ” (@precioscombustiblesmdq), donde va “subiendo fotos de los precios, cómo van cambiando día tras día”.