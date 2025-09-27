A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Acción Marplatense le reclamó al Ejecutivo local la inmediata creación de un plan para la puesta en valor de las instalaciones del Centro Cultural Osvaldo Soriano.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada de AM se denunció “el estado actual de abandono” de ese espacio cultura en el distrito de General Pueyrredon. “Es un espacio público de gran importancia para la vida cultural de la ciudad, con el antiguo nombre de Centro Cultural Juan Martín de Pueyrredon y habiéndose constituido como parte de la identidad cultural marplatense”, se resaltó.

Y se puntualizó que “el Centro Cultural Osvaldo Soriano se encuentra constituido por dos salas teatrales donde han tenido lugar decenas de actividades artísticas, siendo referencia para generaciones de artistas, docentes, estudiantes, vecinos y vecinas de General Pueyrredon y turistas que nos visitan. En el mismo edificio funciona la Biblioteca Leopoldo Marechal, inaugurada en 1982”.

A continuación, la oposición alertó que “la estructura edilicia se encuentra significamente deteriorada, gran parte de la instalación de las cañerías se encuentran picadas, esto se evidencia de forma considerable en los baños del lugar”.

“La sala A del Centro Cultural Osvaldo Soriano se encuentra totalmente desmantelada y es utilizada como espacio para acopiar muebles en desuso de distintas dependencias municipales. El espacio ha tenido una gran reducción de personal, debido a jubilaciones que no tuvieron reemplazo como también por las condiciones laborales. Los reclamos de los trabajadores municipales no encuentran un espacio de escucha”, se agregó.

Desde Acción Marplatense consideraron que “es necesario un nuevo sistema eléctrico en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, lo que se evidencia en las temporadas invernales, cuando al enchufar cualquier tipo de calefactor eléctrico saltan las térmicas del lugar, exponiendo a los trabajadores y a las instalaciones a un riesgo de un potencial incendio”.

“La perdida de los espacios culturales pone en evidencia y profundiza las desigualdades sociales que atraviesan al Partido de General Pueyrredon, ya que reduce la oferta cultural pública y gratuita para acceder al arte, a la lectura, a los espacios recreativos y de formación para todos los vecinos y vecinas”, se resaltó.

Y se remarcó: “Es imprescindible comprender a la cultura como una herramienta de inclusión y de transformación social, porque preservar y poner en valor a los centros culturales municipales también es generar políticas de prevención social, especialmente para las infancias y las adolescencias”.

“La gestión de la cultura es una política social estratégica vinculada al desarrollo económico como una inversión que potencia el turismo, promoviendo la producción local a partir del acompañamiento y/o apoyo a las industrias culturales y apostando al capital cultural de las personas. La gestión de la cultura como política social debe contar con una estrategia a largo plazo que establezca objetivos y metas claras, con la participación continua de actores relevantes y la existencia de instancias de coordinación de acciones y decisiones que fortalezcan la oferta pública para toda la comunidad de General Pueyrredon”, se afirmó desde la oposición.

“La gestión de la cultura como política social representa una oportunidad para la generación de políticas de desarrollo, inclusión, generación de lazos sociales y comunitarios, para la formación ciudadana y el desarrollo humano integral. Es responsabilidad del gobierno del Partido de General Pueyrredon revertir el estado de abandono de las instalaciones del Centro Cultural Osvaldo Soriano, garantizando el acceso a espacios seguros para los trabajadores municipales y devolviendo a la ciudadanía un patrimonio cultural de envergadura”, sentenciaron los concejales de AM.

