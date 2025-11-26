En los últimos días surgió preocupación en distintas zonas de la provincia por estudios que muestran la presencia de arsénico en el agua. Sin embargo, desde Obras Sanitarias de Mar del Plata (OSSE) llevaron tranquilidad: “En la ciudad no existe ese problema y los niveles se mantienen estables desde siempre”, sostuvo la empresa al ser consultada por El Marplatense.

Marcelo Scagliola, responsable de Calidad de OSSE, fue claro: “El agua de Mar del Plata no tiene ningún inconveniente. No hay ningún tipo de problema con el arsénico”, afirmó, y pidió calma a los vecinos que se inquietaron por los mapas y estudios que circularon.

Explicó que, desde hace años, OSSE participa activamente en la discusión nacional sobre qué niveles deben considerarse seguros y que incluso la ciudad impulsó investigaciones propias. A partir de esos trabajos se determinó que el tipo de arsénico que aparece en nuestra zona es el menos tóxico, muy distinto al que genera problemas de salud en regiones del norte argentino.

Además, en estudios epidemiológicos recientes —que se tuvieron en cuenta para revisar la normativa nacional— no se detectaron riesgos ni motivos para bajar los límites actualmente vigentes.

Scagliola aclaró que muchos de los mapas que se difundieron muestran zonas en “amarillo” simplemente porque están en estudio, no porque presenten un peligro real. Y remarcó que, en todos los análisis realizados, Mar del Plata aparece fuera de cualquier nivel de alarma.

“Queremos que la gente se quede tranquila. El agua que se consume en Mar del Plata es segura y la monitoreamos permanentemente”, concluyó.