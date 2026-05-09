La investigación por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia, sumó un nuevo elemento tras conocerse el resultado del análisis histopatológico realizado sobre el cuerpo del menor. El estudio determinó que el nene padecía neumonía al momento de su muerte.

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Sin embargo, desde la querella aseguraron que ese dato no modifica la hipótesis principal de la causa, que apunta a una muerte provocada por la brutal agresión que sufrió el menor. La autopsia preliminar había detectado 22 impactos en la cabeza y otras lesiones compatibles con golpes reiterados.

El abogado Roberto Castillo, representante del padre del niño, afirmó que la enfermedad respiratoria únicamente evidenciaba un cuadro de vulnerabilidad previo, pero remarcó que los traumatismos fueron la causa determinante del fallecimiento. Según explicó, los golpes derivaron en un edema cerebral y posteriormente en un paro cardiorrespiratorio.

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Desde el entorno familiar denunciaron además que existe un intento de instalar otra interpretación sobre lo ocurrido y ratificaron que la acusación contra los imputados continúa firme. Mientras avanza la causa judicial, el caso sigue generando conmoción y repercusión a nivel nacional.

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