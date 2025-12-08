Un momento de fuerte tensión se vivió en Gossip, el programa que se emite por Net TV, cuando Roberto Granda, participante del reality chileno El Internado, sorprendió con una declaración inesperada dirigida a Furia.

Durante su participación en el ciclo, Granda —quien integra el reality de convivencia, destreza y cocina que se emite por Mega y se graba en Perú— lanzó una frase que generó impacto inmediato en el estudio y en redes sociales. Según relató, a Furia le habrían hecho un “trabajo de brujería mortal” y aseguró que, por el daño que le provocaron, “tendría que estar muerta”.

VIDEO: https://www.instagram.com/reels/DR8dhmejp72/

