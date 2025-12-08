Aseguran que a Furia le hicieron un trabajo de brujería "mortal"
En el programa Gossip, que se emite por Net TV, se vivió un momento de tensión luego de que Roberto Granda, participante del reality chileno El Internado, realizara una declaración inesperada al referirse a Furia, con una afirmación que generó impacto en el estudio y una fuerte repercusión en redes sociales.
Durante su participación en el ciclo, Granda —quien integra el reality de convivencia, destreza y cocina que se emite por Mega y se graba en Perú— lanzó una frase que generó impacto inmediato en el estudio y en redes sociales. Según relató, a Furia le habrían hecho un “trabajo de brujería mortal” y aseguró que, por el daño que le provocaron, “tendría que estar muerta”.
