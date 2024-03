Kimberley logró dar el paso que tanto ansiaba y anhelaba. En la calurosa tarde de Sarandí, superó por penales a Camioneros de Luján y alcanzó el ascenso al Torneo Federal “A”, primera categoría profesional del fútbol del interior.

Fue clave, durante los 90 minutos y luego en los penales, Nicolás “Pampa” Báez el arquero del “Dragón” que contuvo dos disparos para el 3-1 final. En diálogo con Marca Deportiva, el 1 señaló que “fuimos un equipo que no cometió errores muy graves y en estas instancias, lo pagás caro. Solucionamos las pocas que tuvimos y ellos no encontraron el gol. Fue una final atípica por el clima que había. Hacía muchísimo calor, era un horno la cancha. Enfrentamos un rival muy duro y muy joven”.

El calor fue un factor preponderante para el desarrollo del partido y en ese lugar lo ubicó una de las figuras del campeonato para el plantel marplatense: “uno de los mejores jugadores de ellos salió por un golpe de calor. A mí me pasó que agarraba la pelota y no venía nadie a presionarme. Mis compañeros no podían cambiar el aire, es la primera vez que me toca jugar con tanto calor”.

Llegar a los penales no era el objetivo que se habían planteado, pero fue la forma en la que tuvieron que definir si lograban el objetivo o no: “los penales son una lotería realmente, perdí dos finales de ascenso por penales para ir al Nacional “B”. No quería llegar a los penales, no me gustan. Se dio así y gracias a Dios tuvimos la suerte de que lo que festejemos seamos nosotros”.

Una vez terminada la tanda, se hizo una montaña humana de jugadores en plena área chica, todos rodeando a Báez: “es algo hermoso lo que pasó. Hoy aparecí medio rasguñado en el cuello y se ve que fue en esa montaña. Me acuerdo flashes que se generan porque en el momento no te das cuenta de lo que haces. No quise ver mucho del partido tampoco, me vine para el pueblo”.

El momento de descarga es una vez que se bañan y se suben al micro para emprender el largo regreso a la ciudad: “como jugador, soltas todo en el viaje de vuelta. Lo de la gente fue una locura, llenaron dos colectivos, fue mucha gente en auto y verlos alentando te llena. Hay que tomarse estos días para festejarlo”.

Es que el objetivo del Federal “A” está cerca y a finales de marzo tendrá que empezar la temporada con la intención de mantener la mayor parte del equipo. Parece que el apartado de arqueros, ya lo puede tachar: “tenemos un gran plantel, claro que tendrán que llegar refuerzos, es otro roce y veremos quien sigue y quien no sigue. Hay pocos días para armar todo y lo que será la logística. Cosas como las que pasaron ayer, te llenan de felicidad, la gente te hace sentir cómodo, los compañeros también. Esto es lo que te motiva a seguir, tengo ganas de quedarme”, finalizó.