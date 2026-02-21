Un hombre de 31 años fue detenido en Mar del Plata acusado de haber asaltado a una mujer de 56 años mientras esperaba el colectivo junto a su hijo con discapacidad, en la zona de Coronel Suárez y Garay.

La investigación estuvo a cargo del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 12ª. A partir de declaraciones de testigos, análisis de cámaras de seguridad y tareas de seguimiento, los efectivos lograron identificar al presunto autor.

Con esa información, se realizaron dos allanamientos en viviendas de la calle Coronel Suárez al 2700, con apoyo de distintas dependencias policiales. Allí detuvieron al sospechoso y secuestraron una réplica de arma de fuego y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el asalto.

Según la denuncia, la víctima fue sorprendida por el hombre, que exhibió un arma tipo pistola y la amenazó, apuntando incluso hacia su hijo, para robarle la cartera con documentación y efectos personales antes de escapar.

El detenido fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán y quedó a disposición de la Justicia.

