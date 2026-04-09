Una agencia de automotores fue asaltada este miércoles por la tarde por una banda integrada por cuatro delincuentes armados, que irrumpió en el local, redujo a clientes y trabajadores y escapó con dos camionetas y dinero en efectivo en dólares.

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Según explicó el fiscal Fernando Berlingeri, el robo ocurrió alrededor de las 16.30 en un comercio ubicado en diagonal Canosa al 300, cuando cuatro personas con los rostros cubiertos ingresaron al lugar y amenazaron a quienes se encontraban allí.

Durante el asalto, los ladrones se mostraron agresivos con las víctimas e incluso golpearon a algunas de ellas, aunque sin provocarles lesiones de gravedad.

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De acuerdo con la investigación, los delincuentes lograron apoderarse de dos camionetas Amarok, un arma y una suma de dinero en efectivo en billetes estadounidenses antes de darse a la fuga.

Sin embargo, minutos después del hecho, ambas camionetas fueron halladas gracias a que una de ellas contaba con sistema de rastreo. Los vehículos fueron localizados en la zona de Colón al 11.000.

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La causa quedó a cargo de la fiscalía interviniente, que trabaja para identificar a los autores del robo y avanzar con la recolección de pruebas.