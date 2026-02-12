Mónica Eugenia Mancini, de 82 años y conocida en redes sociales como “la abuela influencer” por sus más de 200.000 seguidores en Instagram, fue víctima de un brutal asalto en su casa. La jubilada fue atada, golpeada y amenazada de muerte por los delincuentes.

Según reconstruyó la investigación judicial, los ladrones aprovecharon información pública de la vida y rutinas de la mujer en redes sociales para planear el robo. Tras forzar la entrada a la vivienda ubicada en el barrio de Martínez, los asaltantes sorprendieron a Mancini durante la madrugada y la confrontaron con frases intimidatorias como “Callate porque te mato", tal como quedó registrado en el video de seguridad.

La causa, a cargo de la fiscalía local, determinó que el asalto no fue improvisado sino dirigido desde el interior de unidades penitenciarias bonaerenses. Uno de los líderes de la “Banda del Millón”, actualmente alojado en prisión, coordinó el operativo delictivo mediante videollamadas con los menores que ejecutaron el robo en la casa de Mancini.

Durante el ataque, los jóvenes maniataron a la víctima, la golpearon y la amenazaron con torturas mientras le exigían dinero, objetos de valor y las claves de sus cuentas bancarias. Bajo presión, Mancini entregó cerca de un millón de pesos, divisas extranjeras, joyas y otros bienes.

La mujer logró liberarse varias horas después de permanecer atada y, en estado de shock, pidió ayuda a sus familiares y personal de salud. Fue trasladada para atención médica tras sufrir lesiones y un fuerte impacto emocional debido a la violencia del hecho.

A partir de la investigación, y del trabajo entre la DDI San Isidro y el Ministerio Público Fiscal lograron identificar y detener a dos de los presuntos líderes del grupo criminal, Brandon Imanol Brites y Lucas Ezequiel Merelles. Aún permanecen prófugos otros menores implicados.

El caso trascendió rápidamente en medios y redes sociales no solo por la condición de influencer de la víctima, sino también por la metodología y la violencia empleada.