Según se informó, la cápsula ingresó en la denominada “esfera de influencia lunar”, un punto en el espacio donde la gravedad de la Luna supera a la de la Tierra. Este hito marca el inicio del tramo final del viaje y será determinante para completar el sobrevuelo previsto en los próximos días.

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La misión, que se inició el 1 de abril, representa el regreso de astronautas al entorno lunar después de más de medio siglo. A bordo viajan Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, en un vuelo de aproximadamente diez días que no contempla alunizaje, pero sí un rodeo completo alrededor del satélite.

Durante las últimas horas, la tripulación avanzó en los preparativos para el sobrevuelo, considerado uno de los momentos más importantes del viaje. En esta etapa, los astronautas realizarán observaciones directas de la superficie lunar (incluida la cara oculta) y recopilarán datos clave para futuras misiones.

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El plan contempla que la nave utilice la gravedad de la Luna como impulso natural para regresar a la Tierra, en una maniobra conocida como “trayectoria de retorno libre”. Este procedimiento permite que la cápsula complete su recorrido sin necesidad de grandes correcciones de propulsión, optimizando recursos y aumentando la seguridad de la misión.

Artemis II es considerada una misión de prueba en el espacio profundo. Su principal objetivo es validar el funcionamiento de la nave Orión con tripulación a bordo, incluyendo sistemas de navegación, comunicaciones y soporte vital, que serán fundamentales para futuras expediciones con alunizaje.

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