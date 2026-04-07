La nave Orion quedó en la historia de la exploración espacial tras completar el sobrevuelo de la Luna con cuatro astronautas a bordo. En ese tramo, la misión de la NASA superó la marca de Apolo 13 y se convirtió en el vuelo tripulado más alejado de la Tierra.

Ads

La misión había despegado el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Dos días después, Orion encendió su motor principal para dejar la órbita terrestre e iniciar el viaje hacia la Luna, en el primer vuelo de seres humanos al espacio profundo desde Apolo 17, en 1972.

Puede interesarte

Uno de los momentos centrales del viaje se dio el 6 de abril, cuando la nave ingresó en la esfera de influencia lunar y luego pasó por detrás de la Luna. Durante ese tramo se interrumpieron de manera programada las comunicaciones con la Tierra, mientras la tripulación atravesaba la cara oculta del satélite.

Ads

El récord principal llegó a las 14:56, hora de Buenos Aires, cuando Artemis II superó los 400.170 kilómetros de distancia respecto de la Tierra. Más tarde, Orion alcanzó un máximo de 406.777 kilómetros y fijó una nueva marca para una misión tripulada.

Tras completar la primera mitad del viaje, la misión ya emprendió el regreso. El desafío final será el reingreso a la atmósfera terrestre, una maniobra en la que la cápsula deberá soportar velocidades superiores a 40.000 kilómetros por hora y temperaturas cercanas a los 2.700 grados antes del amerizaje previsto frente a San Diego el 10 de abril.

Ads

Fuente: TN