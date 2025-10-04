Alvarado sufrió una dura derrota 5 a 0 en Sarandí y perdió la categoría. Con este resultado, en 2026 volverá a disputar el Torneo Federal "A", la tercera división del fútbol argentino.

El elenco del ex barrio Matadero estaba obligado a ganar y a esperar que Almagro no sumara frente a Güemes (los santiagueños triunfaron 1-0), el conjunto marplatense arrancó desconcentrado y recibió dos goles en apenas seis minutos. Ese inicio adverso condicionó todo el desarrollo del partido.

La campaña había sido muy floja y, aunque la ilusión se mantenía viva hasta el final, Arsenal —ya descendido la fecha pasada— no tuvo piedad y terminó imponiéndose con un contundente 5-0 que selló el descenso de Alvarado.

