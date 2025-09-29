Florencia Sotacuro, sobrina de Víctor, uno de los detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela, fue aprehendida a la salida del Canal América por haber sido registrada dentro del auto de su familiar, según explicó su abogado.

La detención ocurrió hoy pocos minutos antes de las 16, cuando agentes de la policía de la Ciudad se hicieron presentes en la puerta del canal América, donde la chica había ido para dar una entrevista. "Estaba dentro del auto", le dijo a la prensa Guillermo Endi, abogado de la mujer, que dio explicaciones luego de que a su clienta la detuvieran.

"Mañana Arribas (el fiscal) le va a tomar declaración, que la pedimos nosotros", añadió su apoderado, y reiteró: "Está adentro de un Fox que está a nombre del tío, que está detenido. Si yo hubiera sido fiscal, hubiese hecho lo mismo", señaló.

La Policía de la Provincia había pedido colaboración de la Policía de la Ciudad para la captura de Florencia, quien luego fue trasladada a la DDI de La Matanza.



En declaraciones a la prensa, Endi dijo que llevarla a un medio de comunicación para que brinde una entrevista fue para "salvarle la vida".

"Nosotros vinimos a los medios para salvarle la vida. Esto sabíamos que podía llegar a ocurrir desde el momento que ella está adentro de un auto y así se lo hicimos saber al fiscal", añadió.

Al ser consultado sobre el por qué de la detención, el abogado de la sobrina del acusado de dar apoyo a la camioneta en la que se llevaron a las tres jóvenes explicó: "Se la llevan detenida porque estaba dentro del auto. Esto siempre estuvo dentro de las posibilidades. Va a entregar el auto, el teléfono, todo. Ya le presentamos todo al fiscal".

Además, manifestó que su clienta "es inocente" y que ahora, detenida, "está mejor". "Así es mejor, no tenía adónde ir. Está amenazada", indicó. Al profundizar sobre ese punto, aseguró que recibió intimidaciones vía Facebook y que le presentó las capturas a la Justicia.

"Hay foto de ella en el auto y por eso hicimos todo lo que hicimos", agregó sobre las imágenes difundidas en las que se la vio en el auto. Según el abogado, Ibarra se fue a presentar este lunes a la mañana "a derecho a la fiscalía".

"El fiscal Arribas estaba con Giménez, que fue a declarar, y no nos pudo atender. Me llamó la secretaria, le dije que veníamos a dar una nota por la vida de ella", insistió y concluyó: "Primero era preservar la vida de ella. Ahora está más segura que antes".