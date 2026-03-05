La cantante Britney Spears fue arrestada ayer por la noche en el condado de Ventura, en California (EE. UU.), luego de que la policía la detuviera bajo la sospecha de manejar en estado de ebriedad.

Agentes de la Patrulla de Caminos de California la detuvieron alrededor de las 21:30 horas al observar una conducción irregular y la llevaron primero a un hospital para evaluar su nivel de alcohol en sangre, y luego a una comisaría donde fue fichada oficialmente.

Según los registros oficiales, Spears fue liberada en la madrugada de este jueves mediante el procedimiento de “cite and release”, y ahora debe presentarse ante un juez el 4 de mayo para responder por la acusación.

Tras el incidente, la artista, que tiene una carrera marcada por altos y bajos personales, eliminó su cuenta de Instagram, y aún no hay declaraciones oficiales de su entorno sobre lo sucedido.



