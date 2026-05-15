Luego de las contingencias climáticas que complicaron el despliegue de maquinaria, la Municipalidad de General Pueyrredon retomó el ritmo de las obras de recuperación vial en distintos sectores de la ciudad.

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A través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, se completó una semana de intensa actividad operativa, con trabajos de reparación de pozos, reconstrucción de losas de hormigón, demarcación horizontal y mantenimiento de calles no pavimentadas.

Con la mejora del clima, se reactivó el programa Bacheo Express, orientado a la reparación de baches pequeños y medianos en zonas de alto tránsito. Las cuadrillas trabajaron en el centro comercial Güemes, con intervenciones en tramos de Brown, Falucho, Gascón y Alberti, además de sectores de San Lorenzo, Juan B. Justo, Independencia y San Juan.

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En paralelo, se realizaron tareas en el cuadrante delimitado por San Juan, Independencia, Dorrego, Colón y Libertad. También se avanzó con frentes de bacheo de hormigón sobre Champagnat, entre Rodríguez Peña y Juan B. Justo, y en Bolívar, entre Uruguay y México.

Además, se llevaron adelante reparaciones en la zona de Larrea y España, y sobre Jujuy, entre Almafuerte y Laprida.

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El área de Ingeniería de Tránsito también avanzó con la señalización horizontal para mejorar el ordenamiento vehicular. En ese marco, se demarcaron líneas divisorias de carril y líneas de frenado en San Juan, desde Juan B. Justo hasta Rodríguez Peña. Según informaron, estas tareas continuarán en otras arterias de alta circulación durante los próximos días.

Por otra parte, el Municipio completó la primera etapa constructiva de dos nuevos reductores de velocidad en Carballo y Florisbelo Acosta, y en Alem y Avellaneda. Las intervenciones serán finalizadas con la señalización correspondiente para garantizar su correcta visibilidad.

Respecto de las vías no pavimentadas, los equipos de Vialidad retomaron trabajos de saneo y repaso tras las lluvias. Las motoniveladoras operaron en El Martillo, 9 de Julio, La Trinidad, Villa Primera y sobre Fermín Errea, entre otros puntos críticos de la ciudad.

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