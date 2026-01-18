Los primeros datos oficiales de la temporada de verano en la provincia de Buenos Aires muestran un escenario adverso en comparación con años anteriores. Según cifras difundidas por el gobierno bonaerense, cayó la cantidad de visitantes, se redujo la estadía promedio y el nivel de consumo registró un fuerte retroceso, especialmente en los destinos de la Costa Atlántica.

Los números corresponden al período comprendido entre el 1° de diciembre y el 12 de enero y fueron presentados por el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, durante la conferencia de verano inaugural encabezada junto al gobernador Axel Kicillof. En ese lapso, 3,6 millones de turistas visitaron la Provincia, lo que la mantiene como el principal destino del país, aunque con indicadores en baja.

De acuerdo al relevamiento oficial, la cantidad de turistas disminuyó un 2,4% respecto de 2025, lo que equivale a unos 90 mil visitantes menos, y un 9% en comparación con 2024, con una pérdida cercana a los 350 mil turistas. A su vez, se registró una reducción en la duración de las vacaciones: la estadía promedio cayó un 3,7% en la primera quincena de diciembre y un 7% en la segunda.

El dato más preocupante fue el del gasto turístico. El consumo cayó un 21% en lo que va de la temporada, con un impacto aún mayor en los destinos costeros, donde el retroceso alcanzó el 26%. En el mismo sentido, los gastos realizados a través de Cuenta DNI se desplomaron cerca de un 40%.

“Tenemos una temporada con menos turistas, que se quedan menos tiempo y gastan menos”, resumió Costa, al tiempo que advirtió que los ingresos del sector se ubican un 10% por debajo de los niveles de hace dos años. La ocupación hotelera promedió el 69%, un punto menos que el verano pasado, y desde la Provincia señalaron que la clase media es el sector más afectado por el ajuste.

Como contracara, el funcionario cuestionó el crecimiento del turismo emisivo y apuntó contra el Gobierno nacional: “La política del gobierno prácticamente se transformó en una agencia de viajes al exterior, generando una competencia desleal”, sostuvo.

Fuente: Agencia DIB