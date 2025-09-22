El mandatario estará de licencia por cuatro días luego de elevar una nota el 19 de septiembre al Concejo Deliberante con el motivo de descanso personal.

Durante esos días, la conducción del Ejecutivo local quedará en manos de Agustín Neme, presidente del bloque oficialista Vamos Juntos, quien asumirá como intendente interino y, a partir del 10 de diciembre, se convertirá en Intendente de la ciudad, reemplazando a Montenegro.

De esta manera, Neme tendrá a su cargo la gestión municipal por cuatro jornadas en un contexto en el que se desarrollan tareas clave de coordinación en distintas áreas del municipio.

La licencia de Montenegro, aunque breve, se produce en un escenario político y de gestión intenso, marcado por la transición hacia la nueva etapa que encabezará Neme desde diciembre.

