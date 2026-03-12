El referente del Programa de Inmunizaciones de la Región Sanitaria VIII, Gastón Rolando, confirmó en diálogo con El Marplatense que la campaña de vacunación antigripal comenzó el 12 de marzo con una primera etapa destinada a adultos mayores de 65 años y personal de salud.

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Según explicó, a partir del 23 de marzo se incorporarán otros grupos prioritarios: niños de 6 meses a 2 años, personas entre 3 y 64 años con factores de riesgo, embarazadas y personal esencial, especialmente quienes trabajan en áreas vinculadas a la seguridad.

Además, este año se sumó un nuevo grupo a la estrategia sanitaria: personas que trabajan o están expuestas a aves de corral, debido a los brotes de Gripe aviar registrados en distintos lugares.

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Rolando explicó que la campaña se adelantó respecto de años anteriores debido a un escenario epidemiológico diferente, marcado por la circulación de una variante de Influenza A que ya tuvo impacto en el hemisferio norte. “En Europa y Asia se observó mayor transmisibilidad y un adelantamiento de la temporada de gripe”, indicó.

En ese sentido, señaló que la decisión de comenzar antes la vacunación busca proteger con mayor anticipación a los grupos más vulnerables, reducir la carga de la enfermedad y evitar una mayor presión sobre el sistema sanitario cuando aumente la circulación de virus respiratorios.

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Por último, el especialista recordó que en Mar del Plata las dosis están disponibles en el vacunatorio de Región Sanitaria VIII y también en los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la red pública. Además, adelantó que durante las próximas semanas ingresarán nuevas partidas de vacunas para ampliar la cobertura y facilitar el acceso de la población.